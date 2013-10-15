Украинские компании ежегодно тратят 1,5 млн долл. на фальшивые сертификаты подлинности ПО
Украинские компании ежегодно тратят более 1,5 млн долл. на покупку фальшивых сертификатов подлинности (наклеек COA) программного обеспечения, пытаясь заменить покупку лицензионного программного обеспечения Microsoft и ввести в заблуждение представителей правоохранительных органов во время проверок.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Майкрософт Украина».
Такие наклейки на компьютеры распространяются небольшими компаниями-реселлерами или через интернет.
Как отметил партнер юридической фирмы «Лексфор» Владислав Шаповал, многие компании «идут на этот шаг осознанно в попытке сэкономить», хотя есть и те, кто «покупает подделки по незнанию». Однако, по его словам, в любом случае «наклейка фальшивых сертификатов подлинности не легализирует использование продуктов Microsoft и не освобождает от юридической ответственности за нарушение авторских прав». Шаповал сообщил, что правоохранительные органы информированы о проблеме и способах распознать подделку, а напечатанные на наклейках ключи могут быть заблокированы.
Как отметили в компании, ресурсы, распространяющие фальшивые наклейки, заявляют, что они подлинные, однако тщательный анализ выявил ряд существенных отличий от оргинала (вместо металлизированной полосы – блестящая полоска, на которой отсутствует микропринт с текстом Microsoft Genuine, надписи на наклейке (ОЕМ Software, название продукта, ключ активации и номер лицензии) стираются при легком механическом воздействии и др.).
По мнению руководителя департамента по защите интеллектуальной собственности компании «Майкрософт Украина» Юрия Омельченко, покупка поддельных наклеек являются «необоснованным риском», а в долгосрочной перспективе «такая экономия может обойтись очень дорого».
По данным юридической фирмы «Лексфор», за июнь-сентябрь сотрудниками милиции выявлено 59 фактов нарушения авторских прав корпорации Microsoft, на основании чего юридическим представителем корпорации инициированы уголовные и административные производства по подозрению в использовании нелицензионного ПО. Среди них: 27 – против предприятий, 20 – против распространителей пиратских копий продуктов Microsoft, 10 – против установщиков пиратских копий продуктов Microsoft, а также 2 – против владельцев интернет-сайтов, распространяющих контрафактное ПО в сети.
Ранее Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд принял три решения в пользу Microsoft, общая сумма удовлетворенных исковых требований корпорации составила более 260 тыс грн.
Справка УНИАН. Корпорация Microsoft (США) является одним из мировых лидеров в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. В Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.
Доход Microsoft в 2010-2011 финансовом году составил 69,94 млрд долл.