В Украине доля негосударственных операторов грузоперевозок на ринке превышает 50%

Доля частных компаний, работающих на рынке грузоперевозок, за последние 5 лет выросла с 32% до более 50%, что имеет как положительные, так и отрицательные стороны для развития рынка перевозок и состояния железнодорожной инфраструктуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Первом Украинском форуме транспортной инфраструктуры заявил генеральный директор крупнейшей частной транспортной компании «Лемтранс» Владимир Мезенцев.

«Количество частных операторов и собственников вагонов постоянно увеличивается. На сегодняшний день их число составляет свыше 100 компаний, - сказал он. – Появление частных операторов и собственников вагонов будет способствовать конкуренции в отрасли и формированию полноценного рынка грузоперевозок».

Вместе с тем, высокая концентрация участников грузоперевозочного процесса, по мнению Мезенцева, может негативно сказаться на работе государственного перевозчика – «Укрзализныци».

«Неконтролируемый приток частных участников грузоперевозочного процесса может привести к техническим проблемам, связанным с текущим состоянием железнодорожной инфраструктуры, а именно к нехватке локомотивной тяги, росту порожнего пробега, росту нагрузки на инфраструктуру, постоянному снижению пропускной способности и замедлению оборачиваемости вагонов», - сказал гендиректор «Лемтранса».

В этой связи он обратил внимание, что уже сейчас необходимо создать условия для консолидации рынка и эффективного использования имеющихся мощностей. «Текущая задача, я считаю, повысить эффективность использования подвижного состава и создать условия для консолидации рынка и привлечения частных инвестиций в отрасль», - отметил Мезенцев.

Справка УНИАН. Доля рынка грузовых железнодорожных перевозок крупнейшей в Украине частной транспортно-экспедиторской компании «Лемтранс», входящей в холдинг «СКМ» украинского бизнесмена Рината Ахметова, составляет 39%. Парк полувагонов компании насчитывает 15 тыс. штук. «Лемтранс» стабильно обеспечивает группу «СКМ», как крупнейшего грузоотправителя, подвижным составом.

В целом железные дороги Украины за 8 месяцев 2013 года сократили грузоперевозки на 5,9% - до 286,3 млн тонн грузов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы перевозок сократились во всех видах сообщения: во внутреннем на 6,8% - до 10,8 млн тонн, транзитном - на 21,9%, до 6,3 млн тонн, импортном - на 1,7%, до 388,6 тыс. тонн и экспортном - на 0,3%, до 302,4 тыс. тонн грузов.

Общий парк грузовых вагонов «Укрзализныци» составляет 128,7 тыс., в т.ч. полувагонов - 59,9 тыс., крытых - 10,8 тыс., платформ - 7 тыс., цистерн - 10,6 тыс., цементовозов - 49 тыс., зерновозов - 12,2 тыс., думпкаров - 1 тыс., хоппер-дозаторов - 1,7 тыс., фитинговых платформ - 4 тыс., минераловозов - 3,8 тыс., вагонов других типов - 11,9 тыс.

Парк частных вагонов составляет 58,9 тыс., в т.ч. 33,4 тыс. полувагонов. Доля частных вагонов к общему количеству грузовых вагонов в Украине составляет 31%, в т.ч. 34% полувагонов.