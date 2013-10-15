«Викинг» в 2012 году утроил объем грузоперевозок

Международный железнодорожный проект "Викинг", соединяющий Балтийский и Черноморский регионы, в 2012 году увеличил перевозки грузов по территории Украины в три раза – до 12,8 тыс.тонн, сообщил директор департамента координации политики развития инфраструктуры и туризма Министерства инфраструктуры Николай Снитко.

"У Украины – хорошие перспективы соединения регионов Европа-Кавказ-Азия именно за счет поездов «Викинг». Данный транспорт - пример для связи Черного, Средиземного и Каспийского морей. 12,8 тыс. тонн грузов перевезено поездом «Викинг» по территории Украины в 2012 году, что в 3 раза больше, чем в 2011-м. Как только мы убрали барьеры по пути следования, то сразу увеличились объемы перевозок. Но и это не предел...», - сказал Снитко на проходящей в Одессе международной транспортной конференции «Тенденции транспортной отрасли: развитие инфраструктуры и мультимодальных перевозок».

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал курсировать с 2003 года. Участниками проекта является Украина, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, а с 2012 года – Болгария. Общая длина его маршрута Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Драугисте (Литва) составляет 1,766 тыс. км. Комиссия Европейского Союза по транспорту признала поезд «Викинг» лучшим проектом 2009 года по перевозке грузов.

Контейнерный поезд Zubr осуществляет перевозку транзитных грузов по маршруту «Ильичевск — Таллин» по территории четырех стран — Украины, Беларуси, Латвии и Эстонии, преодолевая все расстояние за 58 часов. Zubr начал курсировать по Украине в феврале 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в Одессе проходит международная транспортная конференция «Тенденции транспортной отрасли: развитие инфраструктуры и мультимодальных перевозок».