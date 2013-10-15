«Укрзализныця» с 2014 года будет развивать ускоренное ночное движение поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта "Укрзализныця", которая в 2012 году запустила систему скоростного движения дневных поездов, намерена с 2014 года приступить к реализации программы ускоренного движения поездов в ночное время суток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил координатор реформирования транспортной отрасли Координационного совета по экономическим реформам при Президенте Украины Александр Кава, выступая на Украинском форуме транспортной инфраструктуры.

«В 2012 году мы получили современную сеть дневного сообщения. В 2014 году эта работа будет продолжена. В частности, будет развиваться сеть ускоренного ночного движения, которое может обеспечить сообщение со многими регионами Украины», - отметил в своем выступлении Кава.

Одновременно более интенсивно, по его словам, начнется процесс обновления подвижного состава железных дорог, особенно это касается закупки электровозов.

«Электровозы будут закупаться в Украине и России», - сказал координатор реформирования транспортной отрасли, отметив, что будет налажено совместное производство электровозов с компанией Skoda.

Кроме того, государство намерено содействовать решению вопроса об увеличении пропускной способности железных дорог в сторону морских портов.

«Существующая инфраструктура пока не позволяет максимально эффективно перевозить объемы грузов», - уточнил Кава.

Как сообщал УНИАН, в своем выступлении координатор реформирования транспортной отрасли Координационного совета по экономическим реформам при президенте Украины Александр Кава также заявил о планах создать до конца 2015 года на «Укрзализныце» акционерное общество «Украинские железные дороги», перейти на экономически обоснованные тарифы на грузовые и пассажирские перевозки, отказавшись при этом от перекрестного субсидирования.

Кроме того, в планах власти создать новый регулирующий орган — Национальную комиссию по транспорту, которая занималась бы регулированием тарифов и допуском участников к рынку перевозок.

По железным дорогам Украины с конца мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс» из Киева во Львов, Донецк и Харьков, а также из Днепропетровска и Донецка в Симферополь курсируют 10 электропоездов категории Интерсити+ производства компании Hyundai Rotem и 2 электропоезда категории Интерсити производства компании Skoda Vagonka.

Для их обслуживания в начале 2012 года создана «Украинская железнодорожная скоростная компания».

В начале сентября «Укрзализныця» заключила договоры сроком на 7 лет с выплатой 9,5% годовых на поставку 350 локомотивов в парки Донецкой, Львовской и Одесской железных дорог до 2016 года.