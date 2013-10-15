Приднепровская железная дорога увеличила пассажироперевозки в дальнем сообщении

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-сентябрь перевезла в дальнем сообщении 18,151 млн пассажиров, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (18,036 млн пассажиров).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В сентябре магистраль перевезла в государственном и межгосударственном ж/д сообщении 1,55 млн пассажиров.

На предприятии также отмечают позитивную динамику заказов билетов на поезда через сеть Интернет – в сентябре пассажиры оформили онлайн 84,6 тыс. билетов, что вдвое больше, чем в сентябре 2012 года.

По информации ПЖД, за январь-сентябрь на 46% - до 627 человек увеличились перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.