«Укрзализныця» перевезла грузы в объеме 58 тыс. TEU в составе контейнерных поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-сентябре 2013 года перевезла грузы в объеме 57,7 тыс. TEU (1 TEU - Twenty foot Equivalent Unit - эквивалент двадцатифутового контейнера – длиной 6,1 м и шириной 2,44 м) в составе контейнерных поездов, что составляет около 40% от общего объема перевезенных контейнеров по территории Украины.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, ссылаясь на выступление первого заместителя начальника главного коммерческого управления «Укрзализныци» Ивана Хорькова на международной транспортной конференции «Тенденции транспортной отрасли: развитие инфраструктуры и мультимодальные перевозки» в Одессе.

При этом Хорьков не предоставил сравнительных данных по перевозке грузов в контейнерах относительно 9 месяцев 2012 года.

По словам представителя «Укрзализныци», по территории Украины курсирует 14 контейнерных поездов, в том числе 9 из них — транзитных.

Хорьков также отметил, что «Укрзализныця» на сегодняшний день проводит комплекс мероприятий, направленных на развитие контейнерных перевозок в Украине, которые помогут обеспечить более высокий уровень сохранности грузов и ускорят их доставку.

Основными принципами организации контейнерных поездов являются ускоренная доставка, сохранность перевозимых грузов, конкурентоспособная стоимость перевозки по сравнению с альтернативными видами транспорта, а также упрощенная процедура пересечения границы и минимальное время доставки грузов в пункты назначения, подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-июне 2013 года перевезли в составе контейнерных поездов 40,6 тыс. контейнеров.

Справка УНИАН. Общая протяженность сети железных дорог Украины составляет 22 тыс. км, в том числе протяженность международных транспортных коридоров по территории Украины составляет 3,2 тыс. км.

Удельный вес железнодорожного транспорта в общем грузообороте страны составляет около 84%, а в пассажирообороте - почти 46%.