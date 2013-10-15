УЗ увеличила почти в два раза отправку грузов по унифицированным перевозочным документам

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила почти в два раза отправку грузов с использованием унифицированной накладной — до 38,9 тыс. отправлений, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Осуществленные перевозки свидетельствуют, что применение унифицированной накладной - это общее будущее железных дорог Европы и Азии. При осуществлении перевозок по единой накладной нет необходимости в переоформлении документов, что значительно сокращает расходы, экономит время и средства», - цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» Виталия Жураковского.

Он напомнил, что «Укрзализныця» на сегодняшний день осуществляет перевозки грузов с использованием унифицированной накладной ЦИМ/СМГС в экспортном и импортном сообщениях в направлениях Румынии, Чехии, Словакии, а также транзитные перевозки в направлениях России и Казахстана.

Справка УНИАН. ЦИМ/СМГС - единственный перевозочный документ, унифицированная транспортная накладная для стран с различным транспортным правом. Она используется перевозчиками, грузоотправителями и грузополучателями для осуществления перевозок в международном сообщении.

Решение о разработке унифицированной накладной ЦИМ/СМГС было принято по инициативе «Укрзализныци» в октябре 2003 года.