Медведев обещает пустить скоростной поезд Москва-Киев в 2014 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявляет, что с 2014 года между Киевом и Москвой будет курсировать скоростной поезд, который позволит доехать из одной столицы в другую за 7 часов.

"Из планируемого - пуск скоростного поезда Москва-Киев на следующий год. Между Киевом и Москвой будет курсировать. В перспективе время в пути должно сократиться до 7 часов", - сказал он на пресс-конференции в Калуге.

Также Медведев сообщил, что на маршруте будет курсировать несколько новых составов. По его словам, обсуждали в ходе переговоров и вопрос осуществления совместных проверок на поездах, которые следуют без остановки.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Калуге премьер-министры Украины и Российской Федерации Николай Азаров и Дмитрий Медведев принимали участие в заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской Межгосударственной комиссии.

Справка УНИАН. Согласно «Национальному плану действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденному указом президента Украины Виктора Януковича в марте 2013 года, до декабря 2013 года планируется проведение переговоров с представителями РФ по поводу введения скоростного сообщения Киев-Москва. При этом скорость поездов предполагается до 350 км в час.