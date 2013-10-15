«Укрзализныця» работает над упрощением оформления документов на границе

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» совместно с контролирующими органами работает над механизмом упрощения процедуры оформления документов и контроля при пересечении границы с целью сокращения простоя поездов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Одессе в ходе международной транспортной конференции «Тенденции транспортной отрасли: развитие инфраструктуры и мультимодальных перевозок» заявил первый заместитель начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Иван Хорьяков.

«Необходимо упрощение процедуры оформления документов и контроля на границе. «Укрзализныця» тесно сотрудничает с контролирующими органами для упрощения процедур пересечения государственной границы и уменьшения простоев поездов на границе», – сказал Хорьяков.

По его словам, важный фактор, влияющий на реализацию транзитного потенциала, - создание лояльного к грузовладельцам и перевозчикам таможенного законодательства. «Укрзализныця» в этом направлении сотрудничает с Государственной таможенной службой Украины, в частности, по ликвидации дублирования информации в транспортных и таможенных документах, поскольку электронная железнодорожная накладная может использоваться как таможенный документ.

«Также продолжается сотрудничество таможенников и железнодорожников Украины по внедрению современных технологий информационного обмена данными с использованием цифровой подписи, что позволит значительно сократить время простоя поездов на пограничных переходах», - сказал Хорьяков.

Как сообщал УНИАН, в Одессе проходит международная транспортная конференция «Тенденции транспортной отрасли: развитие инфраструктуры и мультимодальных перевозок».