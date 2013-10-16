От Boeing Dreamliner во время полета отвалился кусок обшивки

Лайнер Boeing 787 индийской авиакомпании Air India во время полета потерял панель обшивки фюзеляжа, пропажу обнаружили только после посадки, а панель не нашли до сих пор, сообщает в ночь на среду интернет-портал газеты Bangalore Mirror, передает РИА «Новости».

По данным издания, инцидент произошел еще в субботу, когда самолет, на борту которого были около 150 человек, направлялся из Дели в Бангалор. Дыру в фюзеляже лайнера обнаружил персонал аэропорта Бангалора, обратный рейс задержали на девять часов - пришлось ждать, пока доставят недостающую панель. Как пишут местные СМИ, панель сняли с другого Boeing 787, который находился в Дели.

Представители Air India и Boeing заявили, что отсутствие панели размером около двух метров в длину и порядка метра в ширину опасности для пассажиров не представляло. Главное управление гражданской авиации Индии ведет расследование инцидента.

Полеты Boeing 787 Dreamliner были приостановлены всеми авиакомпаниями мира после того, как у одного из этих самолетов в японском аэропорту загорелась аккумуляторная панель. После проверок и внесения в аккумуляторы усовершенствований с начала лета полеты возобновили, но проблемы с лайнером не прекратились. Самую большую известность приобрело возгорание на борту Dreamliner, которое произошло в июле в лондонском аэропорту "Хитроу".