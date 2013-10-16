В Европе резко выросли продажи автомобилей

Продажи новых автомобилей в Европе в сентябре выросли, при этом темпы роста оказались самыми высокими за два года. Число новых зарегистрированных автомобилей выросло на 5,5% и составило 1,19 млн., свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей, передают Вести.ru.

Продажи по итогам девяти месяцев упали на 4% - до 9,34 млн автомобилей.

Продажи росли максимальными темпами с августа 2011 года, когда показатель прибавил 7,8%. Тем не менее, продажи в отрасли в регионе пока сокращаются в годовом выражении, и в этом году объем продаж может достигнуть минимума за два десятилетия, так как показатель снижается уже шестой год подряд.

В Западной Европе продажи выросли на 5,4% до 1,14 млн. Рост был обусловлен увеличением продаж в Испании на 29%, где правительство предлагает скидку в 2 тыс. евро при покупке старых моделей автомобилей и ростом продаж в Великобритании на 12%. В Германии показатель сократился на 1,2%.

Продажи Volkswagen выросли на 5,8% в прошлом месяце, благодаря увеличению спроса на 2,1% на основной бренд VW, на 3,2% на Audi и на 17% на Skoda.

Продажи Renault выросли на 22%.

При этом европейские продажи General Motors выросли на 5,4%, продажи BMW увеличились на 6,4%, а Daimler сообщил о росте показателя на 12%, благодаря 14-процентному росту продаж Mercedes-Benz.

При этом продажи PSA Peugeot Citroen упали на 3%, а продажи Fiat SpA сократились на 3,4%.