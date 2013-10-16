Убыток Twitter утроился в преддверии IPO

Убытки Twitter Inc утроились в третьем квартале 2013 года, сообщила во вторник компания, готовящаяся к размещению акций на бирже, передает Рейтер.

Одновременно социальная сеть обнародовала решение провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, что было расценено как удар по Nasdaq, размещение на которой в 2012 году бумаг Facebook Inc было сомнительным успехом.

Компания более чем удвоила свою квартальную выручку - до $168,6 миллиона. Однако ее чистый убыток увеличился до $64,6 миллиона с $21,6 миллиона годом ранее.

Количество активных пользователей Twitter поднялось на 39% - до 231,7 миллиона.

Убыток фирмы вырос в основном за счет расходов на маркетинг и продвижение рекламной платформы.