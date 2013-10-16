Intel сократила прибыль до 2,95 млрд долл.

Корпорация Intel, опубликовавшая во вторник финансовые результаты третьей четверти, смогла превзойти ожидания аналитиков. Однако, прогноз на текущий квартал снизился, а также компания предупредила о задержке производства новых чипов семейства Broadwell.

Мировой лидер по производству процессоров ожидает, что выпускаемые на данный момент микрочипы для ПК семейства Haswell смогут значительно поднять продажи компании в последние месяцы текущего года в период предновогоднего шопинга.

Однако подготовка к выпуску новых Broadwell, в отличие от чипов Haswell, позволяющих устройствам дольше работать без подзарядки, отстала от графика почти на три месяца, о чем заявил аналитикам Брайан Кржанич в ходе телефонной конференции, сообщают Вести.ru.

Он сообщил, что производство 14-нм процессоров Broadwell, которые опережают технологию конкурентов, не начнется раньше первого квартала 2014 года. «У нас и наших партнеров есть большое желание запустить Broadwell на рынок», - отметил Брайан Кржанич.

Главный финансовый директор технологической корпорации Стейси Смит заявил, что данная задержка не повлияет на валовую прибыль в четвертом квартале текущего года, а также не скажется на конкурентоспособности продуктовой линейки Intel.

В соответствии с отчетом компании за третий квартал, коэффициент валовой прибыли составил 62,4%. На следующий отчетный период Intel планирует этот показатель на уровне 61%. Ожидания же аналитиков были ниже - 60,92% и 60,98% соответственно.

Чистая прибыль Intel в третьем квартале составила 2,95 млрд долл., или 58 центов на акцию, что немного меньше, чем годом ранее, когда данный показатель находился на уровне 2,97 млрд долл., или 58 центов на акцию.