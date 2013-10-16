Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в январе-сентябре 2013 года уменьшила объемы грузовых перевозок на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 324,55 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По данным «Укрзализныци», за 9 месяцев т.г. объемы транзитных грузов по сравнению с январем-сентябрем прошлого года сократились на 20% - до 25,1 млн тонн. Кроме того, сократились объемы импортных грузов - на 0,7%, до 25,7 млн тонн, по сравнению с 9 месяцами 2012 года. Также объемы перевозок грузов во внутреннем сообщении за 9 месяцев т.г. уменьшились на 6,3% - до 168,9 млн тонн, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом экспорт грузов за 9 месяцев 2013 года остался на том же уровне, что и в январе-сентябре прошлого года, и составил 104,8 млн тонн.

«Укрзализныця» также сообщила, что в сентябре 2013 года железные дороги Украины перевезли 38,3 млн тонн грузов, что практически соответствует показателю прошлого года - 38,4 млн тонн.

Согласно сообщению, в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем прошлого года объемы импортных грузов выросли на 7,4% - до 3,1 млн тонн, экспортных - на 1,3% - до 12,2 млн тонн, транзитных - на 1,6%, до 2,7 млн тонн. При этом, по информации «Укрзализныци», в сентябре 2013 года сохранилась тенденция уменьшения грузоперевозок во внутреннем сообщении - на 2,7% - до 20,3 млн тонн, по сравнению с сентябрем 2012 года.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» за 8 месяцев текущего года недополучила 2,6 млрд грн из-за сокращения грузоперевозок. В январе-августе 2013 года железные дороги Украины сократили грузоперевозки на 5,9% - до 286,3 млн тонн грузов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.