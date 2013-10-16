«Укрзализныця» с начала года модернизировала 257 км путей и отремонтировала 1935 км

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») с начала 2013 года модернизировала 257,2 км путей, что превышает плановые задания на 12%, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Кроме того, железнодорожники разными видами ремонтов обновили 1935 км путей.

«Исправное состояние путей, стрелочных переводов, переездов и других устройств путевого хозяйства является одним из основных условий безопасности перевозок пассажиров и грузов железнодорожным транспортом», - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" сообщила, что железнодорожники капитально отремонтировали почти 500 км путей, средним ремонтом - около 820 км, а комплексно-оздоровительным - более 360 км.

По данным пресс-службы, железнодорожники с начала 2013 года заменили новыми 186 стрелочных переводов, пригодными - 317. Кроме того, средним ремонтом было починено 588 комплектов стрелочных переводов.

«Ремонт и модернизация путей способствует развитию транспортных коридоров и скоростного движения. После оздоровления железнодорожной инфраструктуры повышаются интенсивность и скорость движения на участках, снижаются эксплуатационные расходы на содержание пути, улучшается плавность хода вагона, а, следовательно, и комфортность путешествия пассажиров», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

По данным пресс-службы, Юго-Западная железная дорога с начала года обновила 76 км путей. На Одесской железной дороге железнодорожники модернизировали 67 км путей, капитальным ремонтом - почти 100 км, средним - около 180 км. С начала года железнодорожники Приднепровской железной дороги модернизировали 46 км путей, капитально отремонтировали 72 км, а средним ремонтом - на 170 км.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и грузов в январе-июне текущего года отремонтировала 1278 км путей. К 1 августа железная дорога модернизировала 176,7 км путей.

Эксплуатационная длина главных путей «Укрзализныци» составляет 21640,4 км, из них 74% - бесстыковые пути.