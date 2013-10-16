Транспортные предприятия Украины сократили грузоперевозки на 4%

В январе-сентябре 2013 года предприятия транспорта Украины перевезли 550,8 млн тонн грузов – на 3,9% меньше, чем в январе-сентябре 2012 года, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, грузооборот транспорта в январе-сентябре текущего года сократился на 7,8% – до 271,8 млрд т/км.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2013 года предприятия транспорта Украины перевезли 486 млн тонн грузов – на 4,7% меньше, чем в январе-августе 2012 года

По итогам 2012 года предприятия транспорта перевезли 772,8 млн тонн грузов – на 4,9% меньше, чем в 2011 году. Грузооборот транспорта в 2012 году сократился на 7,6% – до 394,6 млрд т/км.