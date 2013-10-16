Квартальная прибыль Yahoo! упала в 11 раз

Интернет-корпорация Yahoo! Inc, владеющая одним из самых посещаемых порталов США, отчиталась по результатам III квартала 2013 г., в результате чего акции компании подорожали на 1,7% во вторник после завершения основной сессии торгов. С начала текущего года акции компании поднялись почти на 70%, сообщают Вести.ru.

Чистая выручка Yahoo! без учета расходов на покупку трафика в трехмесячном периоде, завершившемся в сентябре, снизилась незначительно и находилась на уровне $1,081 млрд против $1,089 млрд годом ранее. Среднее ожидание аналитиков Thomson Reuters составляло $1,082 млрд.

В прошлом квартале чистая прибыль компании сократилась в 11 раз до всего лишь $297 млн, или 28 центов на акцию, против $3,16 млрд, или $2,64 на акцию, в аналогичном периоде 2012 г., когда Yahoo! получила $2,8 млрд от продажи части своей доли в Alibaba Group, гиганте китайской интернет-торговли.

Как сообщается в пресс-релизе Yahoo!, скорректированная прибыль в прошлом квартале сократилась на 13% и составила 34 цента на акцию против 39 центов годом ранее. Аналитики ожидали данный показатель на уровне 35 центов на акцию.

Продажи поискового бизнеса компании сократились до $435 млн. Доход от переходов по платным рекламным объявлениям (исключая Южную Корею) принес Yahoo! на 21% больше, чем в прошлом году, несмотря на то что цена за клик упала на 4%.

Специалисты отмечают, что нынешний генеральный директор Yahoo! Марисса Мейер прилагает серьезные усилия для возрождения имиджа масштабной рекламной площадки, однако пока рекламодатели все же предпочитают Google, Facebook и Twitter для продвижения.