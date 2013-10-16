Еврокомиссия перенесла введение квот на выбросы парниковых газов для авиации на 2020 год
Еврокомиссия предлагает европейскому парламенту отложить введение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов для гражданской авиации до 2020 года; с 1 января 2014 года такие квоты необходимо будет покупать только авиакомпаниям, которые выполняют рейсы внутри Европы. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, передает ИТАР-ТАСС.
"Уверена, европейский парламент и совет оперативно одобрят наше предложение", - отметила европейский комиссар по вопросам климата Конни Хедегорд.
В комиссии надеются, что предложение будет согласовано к марту 2014 года, чтобы компании до 30 апреля 2014 года смогли отказаться от покупки квот за совершенные в 2013 году полеты в/из третьих стран.
Квоты на СО2 по-прежнему необходимо покупать для полетов между аэропортами в европейской экономической зоне. В период с 2014 по 2020 годы рейсы в/из стран, не входящих в еврозону, не будут подпадать под требование по покупке квот. В целях соответствия особым условиям развивающихся стран, рейсы в/ из третьих стран, которые не являются развитыми и на чей воздушный флот приходится менее 1 проц мировых выбросов СО2, получат полное освобождение от покупки квот, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.
Евросоюз изначально включил авиаперевозки в национальную систему торговли квотами на выброс парниковых газов (ETS) с 1 января 2012 года. Авиакомпании, летающие в Евросоюз, должны были покупать квоты на европейской бирже, а вырученные деньги планировалось направлять на борьбу с парниковым эффектом. Позднее ЕС перенес распространение системы на неевропейские авиакомпании на 1 января 2014 года.
В начале октября Международная организация гражданской авиации (ICAO) под давлением ЕС приняла решение разработать глобальный рыночный механизм борьбы с выбросами парниковых газов в гражданской авиации. Резолюция, принятая 38-й ассамблеей ICAO, оградила российских авиаперевозчиков от принудительного вступления в ETS, пояснил ранее российским журналистам замминистра транспорта Валерий Окулов.