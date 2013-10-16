Парк Львовской железной дороги уменьшился почти на 200 вагонов

Парк Львовской железной дороги (ЛЖД) из-за изношенности подвижного состава уменьшился за 10 лет на 197 пассажирских вагонов, в частности, за первое полугодие 2013 года ЛЖД исключила из инвентарного парка 27 пассажирских вагонов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе железной дороги, за последние 5 лет ЛЖД не получила ни одного нового вагона.

Специалисты ЛЖД подсчитали, что в случае возмещения убытков, полученных магистралью за 9 месяцев текущего года от пассажирских перевозок, железная дорога сможет приобрести 90 пассажирских вагонов.

Согласно сообщению, на сегодняшний день в парке железной дороги находится 1033 пассажирских вагонов, при этом только 3,7% - вагоны, которым не более 10 лет и 1,5% - от 10 до 20 лет. Кроме того, общий уровень износа подвижного состава составляет 86%.

«Следовательно, приходится констатировать, что подавляющее большинство вагонов в приписном парке - устаревшей конструкции, технически и морально изношены. К тому же, по сравнению с новым современным подвижным составом эти вагоны имеют низкую экономичность, высокую энергозатратность, не соответствуют современным требованиям комфорта, качества и сервиса», - говорится в сообщении.

Железная дорога также сообщила, что ремонтировать устаревший подвижной состав дорого и сложно, но без проведения ремонтных работ ЛЖД не сможет полностью выполнять свои обязательства по перевозке пассажиров.

Справка УНИАН. По оценкам железнодорожников, стоимость нового пассажирского вагона ориентировочно составляет 11 млн грн. При этом средняя себестоимость ремонта вагонов ежегодно растет. В планах на 2013 год ЛЖД планирует направить около 70 млн грн на ремонт пассажирских вагонов, что на 36% больше, чем в 2012 году.

Львовская железная дорога обслуживает территорию 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынскую область. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.