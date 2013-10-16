Президент Украины Виктор Янукович поручил разработать программу строительства местных дорог на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Совета регионов в городе Борисполь (Киевская область).

По его словам, состояние дорожной инфраструктуры является одним из наиболее болезненных вопросов в стране.

«Без качественного строительства дорог, без качественного ремонта дорог нам дальше содержать дорожное хозяйство невозможно… Надо в 2014 году иметь отдельную программу строительства местных дорог», - отметил Янукович.

Кроме того, он напомнил, что в минувшие годы очень много дорог было разрушено по причине ненадлежащего отношения к этому вопросу.

Как отметил Янукович, одной из главных проблем дорожной инфраструктуры является то, что железнодорожники излишне повысили тарифы на грузоперевозки и грузы стали чаще перевозить на крупногабаритном автомобильном транспорте.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым планируется передать автодороги общего пользования местного значения в управление местным органам власти.