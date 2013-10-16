Янукович поручил разработать программу строительства местных дорог
Президент Украины Виктор Янукович поручил разработать программу строительства местных дорог на 2014 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Совета регионов в городе Борисполь (Киевская область).
По его словам, состояние дорожной инфраструктуры является одним из наиболее болезненных вопросов в стране.
«Без качественного строительства дорог, без качественного ремонта дорог нам дальше содержать дорожное хозяйство невозможно… Надо в 2014 году иметь отдельную программу строительства местных дорог», - отметил Янукович.
Кроме того, он напомнил, что в минувшие годы очень много дорог было разрушено по причине ненадлежащего отношения к этому вопросу.
Как отметил Янукович, одной из главных проблем дорожной инфраструктуры является то, что железнодорожники излишне повысили тарифы на грузоперевозки и грузы стали чаще перевозить на крупногабаритном автомобильном транспорте.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым планируется передать автодороги общего пользования местного значения в управление местным органам власти.