Банкиры ожидают возвращения «Укрзализныци» на внешние рынки заимствований в 2014 году

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), стоящая перед необходимостью масштабного обновления подвижного состава и строительства инфраструктурных объектов, может в 2014 году вернуться на рынок еврооблигаций, повторив тем самым успех состоявшегося в мае этого года выпуска пятилетних облигаций на сумму 500 млн долл.

Об этом УНИАН заявили банкиры, принимавшие участие в Украинском форуме транспортной инфраструктуры.

«Если рынки нормализуются, а я надеюсь, что это произойдет не позже начала следующего года, у «Укрзализныци» есть все возможности еще раз выйти на рынок. Это конечно, решение, которое должно принять руководство "Укрзализныци". Как минимум аналогичную по объему операцию «Укрзализныця» может провести», - заявил Игорь Митюков, директор Morgan Stanley Ukraine.

«Если железная дорога захочет еще раз выйти, я уверен - будет спрос. И это будет правильное решение», - добавил директор Sberbank CIB Илья Давыдов, уточнив, что инвесторы верят в украинского железнодорожного монополиста благодаря его хорошим кредитным качествам и финансовым результатам.

«У инвесторов очень хорошее отношение к железной дороге, потому что это хребет украинской экономики. И в нее верят», - отметил российский банкир.

При этом банкиры подчеркнули, что для нового успешного выхода на рынок заимствований «Укрзализныце» необходимо продолжить проведение реформ в отрасли, в частности, завершить создание акционерного общества на базе госкомпании.

«Главное, чтобы быстрее закончили процесс реформирования монополиста и «Укрзализныця» уже как акционерное общество могло выйти единым лицом на рынок международного капитала, а не так как это было ранее сделано — за счет взаимного поручительства шести железных дорог. Это, к сожалению, усложняет работу и требует дополнительных усилий по работе с инвесторами, чтобы объяснить им, почему такая сложная модель», - сказал Митюков, добавив, что многое будет зависеть от того, как будет развиваться долговой портфель монополиста, но ранее выстроенная финансовая модель предусматривает возможности последующих выходов на рынок заимствований.

Одновременно банкиры проанализировали успех проведенного в мае дебютного размещения пятилетних еврооблигаций, обратив внимание на то, что перед этим была проведена огромная юридическая работа, и лид-менеджерам удалось объединить в качестве единого заемщика с помощью взаимного поручительства шесть входящих в «Укрзализныцю» железных дорог.

«Объединенная команда, объединенный заемщик смог поручить не 100 и не 200 млн, а 500 млн долларов. Это свидетельствует о проведенных огромных интеллектуальных усилиях, обеспечивших успех сделки. Если бы железные дороги выходили на рынок по одному, то и цена была бы больше, и размер заимствования был бы меньше», - заявил Митюков.

«Сделка великолепная и отличная в том плане, что она первая без государственных гарантий. Она крупная — на 500 млн долларов и она на 5 лет. Такого прецедента для госкомпании никогда не было, - отметил Илья Давыдов, уточнив, что другая госкомпания - «Нафтогаз Украины» выходила на рынок заимствований только под госгарантии.

Банкиры также считают, что «Укрзализныце» в ходе майского размещения удалось привлечь огромный круг инвесторов благодаря работе с ведущими мировыми рейтинговыми агентствами, которые подтвердили рейтинг компании на уровне суверенного.

«На этот факт не мог не обратить внимания ни один профессиональный инвестор, - отметил Митюков, также указав, что была проведена успешная работа с непосредственными инвесторами — роуд-шоу были проведены во всех ведущих финансовых центрах мира.

Как сообщал УНИАН, в середине мая 2013 года «Укрзализныця» провела размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. Доходность этих долговых бумаг с погашением в мае 2018 года находится на уровне 9,5%. Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank. «Укрзализныця» направит 500 млн долл., полученных от размещения пятилетних евробондов, на реализацию программ капитальных вложений и рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций финальный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «B-».

Кроме того, Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «Укрзализныци» на уровне «B-», а также национальный долгосрочный рейтинг «BBB+(ukr)» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B». Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный корпоративный рейтинг

Сразу после выпуска эксперты назвали выпуск облигаций «Укрзализныци» успешным благодаря проводимым реформам в отрасли.