Азаров поручил восстановить судоходство по Днепру

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил профильным министерствам до конца года подготовить программу развития судоходства по Днепру для осуществления импорта зерновых культур речным транспортом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал Министерству инфраструктуры, Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству промышленной политики на сегодняшнем заседании Кабмина.

«По поручению Президента мы должны в кратчайшее время разработать план действий по возобновлению инфраструктуры и флота для речных перевозок», - сказал Азаров.

Также он поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству финансов совместно с региональными администрациями подготовить программу развития социальной инфраструктуры села.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович во время заседания Совета регионов в Борисполе (Киевская обл.) 16 октября потребовал от правительства разработать программу восстановления судоходства на Днепре для развития сельскохозяйственного производства. По его словам, для развития экономики важно не только собрать большой урожай, но и обеспечить его хранение и транспортировку. Использование Днепра для перевозки сельскохозяйственной продукции будет способствовать развитию агропромышленного комплекса в целом.

Также Янукович поручил Министерству регионального строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия подготовить и предложить программы развития инфраструктуры села.

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