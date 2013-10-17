Microsoft запустила обновленную Windows 8.1

Microsoft запускает свою обновленную операционную систему Windows 8.1. Если зайти на официальный сайт компании, там официальная дата релиза назначена на 18 октября, но по факту ось будет доступна для скачивания уже сегодня, сообщают Вести.ru.

Выпуская масштабное дополнение для достаточно успешной, но не безупречной Windows 8, Microsoft попыталась устранить огромное количество недочетов и добавить необходимые современному пользователю функции. Несмотря на то что для создания Windows 8.1 потребовался целый год и существенные инвестиции, обновление является бесплатным для владельцев устройств на Windows 8.

Microsoft по-прежнему приходится балансировать между необходимостью подстройки системы под использование на гаджетах с сенсорным экраном и сохранением эргономичности на обычных персональных компьютерах с клавиатурой и мышью.

Одной из главных особенностей, о которой уже много говорилось, стала поддержка кнопки "Пуск". Она работает не совсем так, как раньше: при нажатии отправляет на известный по Windows 8 набор кубиков-программ. Но можно запустить устройство в "режиме рабочего стола", что позволит пользоваться большинством функций, минуя кубики, созданные для тачскрин-устройств.

Это должно прийтись по нраву многим владельцам традиционных компьютеров и владельцам компаний, которые хотят использовать Windows, но не видят смысла в покупке огромного количества ПК с сенсорным экраном.

Пожалуй, это одно из наиболее существенных "новшеств". Другие улучшения, связанные с эргономикой, порадуют тех пользователей, которым Windows 8 и так нравилась, но чего-то не хватало. Интерфейс из кубиков стал более гибким. Например, можно моментально изменять визуальный размер отдельных программ и расставлять их по важности. Обновления приложений теперь запускаются в бэкграунде и не мешают назойливыми напоминаниями о необходимости подключения к Windows Store. На звонки по Skype теперь можно ответить, даже если экран устройства еще не разблокирован. Такая же функция доступна для камеры.

Еще одной важной деталью стала модификация системы мультизадачности. В Windows 8.1 можно одновременно запускать четыре приложения в окнах, каждое из которых будет работать в реальном времени "без тормозов".

Правда, для корректного отображения четырех программ необходим большой монитор с высоким разрешением экрана.

Если вновь вернуться к времени запуска Windows 8.1, то по нью-йоркскому времени он состоится в 7 утра, что соответствует 3 часам дня по Москве. Ну а готовые компьютеры с предустановленной операционной системой версии 8.1 будут продаваться с пятницы. В этот же день пользователи ПК смогут купить ось, если у них нет Windows 8.