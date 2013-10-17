«Укрзализныця» сократила транзитные грузоперевозки на 20%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-сентябре 2013 года сократила транзитные грузоперевозки на 20% - до 25,1 тыс. тонн с 31,4 тыс. тонн в январе-сентябре 2012 года, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Пресс-служба отмечает, что, несмотря на замедление темпов роста промышленного производства и изменение ситуации на мировых рынках, «Укрзализныця» все же смогла нарастить транзитные перевозки отдельных грузов. В частности, за 9 месяцев текущего года железные дороги Украины перевезли дополнительные объемы соли, химикатов, цветных металлов, автомобилей. При этом объемы перевозки лесных грузов, кокса и лома черных металлов увеличились в несколько раз. В частности, перевозка цветных металлов выросла на 68,8% - до 5,4 тыс. тонн, лесных грузов - более чем в 2 раза.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует привлечь дополнительные объемы транзитных грузов, в частности, путем включения в сети международных транспортных коридоров Украины направления Россия (Валуйки) - порты Черного моря.

По словам первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» Виталия Жураковского, транзитные перевозки формируют пятую часть всех доходов железных дорог Украины от грузоперевозок, тогда как в общих объемах перевозок железнодорожным транспортом удельный вес транзита не превышает 8%. Поэтому для «Укрзализныци» привлечение дополнительных объемов именно транзитных грузов - одна из первоочередных задач.