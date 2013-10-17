Приднепровская железная дорога с начала года получила 4 новых электровоза

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-сентябре текущего года получила 4 новых электровоза постоянного тока (производитель «Электровозостроитель», Грузия), сообщила УНИАН пресс-служба ПЖД.

Один из новых электровозов поступил в локомотивное депо станции «Мелитополь», остальные три пока эксплуатируются в локомотивном депо станции «Нижнеднепровск-Узел», которая является одной из крупнейших грузовых сортировочных станций как на самом предприятии, так и на всей сети «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, ПЖД согласно проекту плана капитальных инвестиций в 2013 году приобретет 12 грузовых электровозов постоянного тока. Закупка электровозов будет осуществляться Государственным предприятием материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта Украины «Укрзализнычпостач». Эксплуатировать электровозы планируется в Мелитопольском локомотивном депо.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.