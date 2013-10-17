В Одессе открылся международный Черноморский транспортный форум

В Одессе начал работу международный Черноморский транспортный форум.

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского городского совета, форум проходит в выставочном комплексе морского вокзала Одесского морского торгового порта и продлится до 18 октября включительно.

В рамках мероприятия запланировано проведение специализированных выставок и конференций. В церемонии открытия форума принял участие и.о. заместителя Одесского городского головы Кирилл Шаламай.

По его словам, проведение в Одессе данного форума «не случайно – ведь, кроме того, что Одесса является одним из крупнейших экономических, деловых, туристических и культурных центров нашей страны, она является важнейшим транспортным узлом».

«В Одессе сконцентрирована инфраструктура практически всех видов транспорта, поскольку наш город является важнейшим объектом 5-ти международных транспортных коридоров. Именно поэтому недавно утвержденная стратегия развития нашего города предусматривает особое внимание к целому комплексу транспортных проблем – структурных и инфраструктурных, логистических и других, в том числе, разумеется, и к проблемам развития общественного транспорта», - сказал Шаламай, открывая форум.

В рамках форума планируется проведение 15-й международной конференции «Транзитный потенциал Украины. Эффективная инфраструктура и логистика на транспорте в странах Юго-Восточной Европы», целью которой является освещение проблем и решений транзитного потенциала Украины, привлекательности транзитных путей морского маршрута. Также запланировано проведение Международной выставки по транспорту и логистике «Транс Украина 2013», Международной специализированной выставки «ТрансРейл Украина 2013» и проведение специализированной выставки «Коммерческий и муниципальный транспорт 2013».