«Укрзализныця» увеличила ежесуточную продажу электронных билетов в 4 раза

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с начала февраля по начало октября текущего года увеличила ежесуточную продажу электронных проездных документов в 4 раза, сообщает пресс-служба ведомства.

«Начиная с 5 февраля 2013 года, с момента внедрения электронных билетов, их продажи увеличились в 4 раза. Если в начале внедрения услуги за сутки пассажиры покупали в среднем 250 билетов, то в октябре ежесуточно реализуется более 1000 электронных билетов»,- сказано в сообщении.

В частности, в июне этого года через он-лайн систему «Укрзализныци» было реализовано более 19 тыс. электронных билетов, в июле - почти 23,5 тыс., в августе и сентябре - по 25,6 тыс. электронных билетов.

«Ежемесячно пассажиры покупают все больше электронных билетов на железнодорожный транспорт. Купить электронный билет можно через официальную систему он-лайн продажи «Укрзализныци». Распечатав его самостоятельно, пассажир может отправляться непосредственно на посадку в поезда, не заходя в железнодорожные кассы», - отмечает пресс-служба.

По данным пресс-службы, в феврале-сентябре 2013 года электронными проездными документами воспользовались более 153 тыс. пассажиров.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует ввести электронный билет без обязательного бумажного подтверждения в виде фискального документа на все поезда внутреннего сообщения до конца 2013 года. В частности, до конца октября ведомство планирует внедрить данную услугу в таких поездах, как № 91/92 Киев - Львов - Киев, №79/ 80 Киев - Днепропетровск - Киев, № 105/106 Киев - Одесса - Киев, № 63/64 Киев - Харьков - Киев.