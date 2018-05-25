Система платных дорог в Беларуси: новая форма рэкета

Украина переходит к платной эксплуатации дорог и активизирует привлечение бизнеса для строительства магистралей. Первыми шагами в этом направлении стали утверждение Кабмином технико-экономического обоснования строительства и коммерческой эксплуатации окружной дороги вокруг Киева и передача в концессию трассы Харьков-Новомосковск-Симферополь. Строительство дорог на условиях концессии намерены начать с 2014 года. Кроме того, набирает обороты и реформа дорожной отрасли, в рамках которой правительство предложило передать большинство дорог на содержание местной власти, а также одобрило с доработками законопроект, предусматривающий платное пользование дорогами для перегруженных автомобилей.

Чиновники поясняют свои идеи логичными на первый взгляд подсчетами – на приведение в порядок трасс ежегодно в течение 10 лет необходимо около 40 млрд гривен, но эта сумма неподъемна для бюджета ни на сегодня, ни на ближайшую перспективу. Посему платные дороги – неминуемая реальность. Тариф проезда уже озвучивался: 30-40 копеек для легкового авто и 0,9-1 грн - для грузовика.

Эксперты оценивают планы власти скептически. По их мнению, концессия приведет к потерям бюджета из-за низкого уровня доходов населения, как и ограниченной интенсивности дорожного трафика. Кроме того, аналитики считают, что поспешный переход к платной эксплуатации дорог может вызвать некий хаос при расчетах за проезд. Ярким примером возможных рисков является опыт Беларуси, где с 1 августа начали взимать плату за проезд по автодорогам страны с помощью национальной электронной системы BelToll.

Оплата «на словах»

Система BelToll в настоящее время действует на 815 км белорусских дорог – на всей автомагистрали М1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница России (Редьки), а также отдельных участках трасс M2 Минск - Национальный аэропорт Минск, M3 Минск - Витебск, M4 Минск - Могилев, M5/Е271 Минск - Гомель и M6/Е28 Минск - Гродно - граница Польши (Брузги).

Платить нужно не всем – от дорожных сборов, в частности, освобождаются транспортные средства, зарегистрированные на территории стран Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Россия).

Тарифы за перемещение установлены в зависимости от массы автомобиля и количества осей - от 0,04 евро до 0,12 евро за километр.

Электронная система сбора платы основана на использовании технологии специализированной радиосвязи на коротких расстояниях, которая позволяет выполнять расчет без необходимости остановки транспортных средств. Кстати, подобные системы оплаты широко используются в мире. Так, Kapsch TrafficCom AG уже реализовал порядка 240 подобных проектов в Австрии, Чехии, Польше, Австралии, ЮАР… В общей сложности такие схемы функционируют в 43 странах.

Председатель дирекции оператора системы BelToll ИООО «Капш Телематик Сервисиз» Виктор Танаевский пояснил, что для совершения оплаты на транспортных средствах (на лобовом стекле) устанавливается специальное бортовое устройство. Их можно получить в пунктах обслуживания клиентов во всех областных центрах, на автозаправочных станциях вдоль платных автодорог и вблизи пограничных пунктов пропуска. Выдаются они и под залог, который водители смогут вернуть в любое время. Если автовладелец больше не планирует поездки в Беларусь, то, покидая территорию страны, он может сдать выданное ему бортовое устройство при условии его исправности.

Заместитель начальника Управления содержания дорожной сети Департамента «Белавтодор» Евгений Рокало отметил, что тарифы за проезд гораздо ниже, установленных, к примеру, в Польше, Чехии и Австрии.

Добро пожаловать в Беларусь: на практике

А теперь от сухой официальной статистики перейдем к практическому применению оплаты.

Исходя из мировой практики, в отношении платных дорог существуют технические стандарты: высокие качество полотна и пропускная способность, наличие инфраструктуры. В настоящее время в полном объеме этим требованиям в Беларуси соответствует лишь трасса М1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница России (Редьки) протяженностью 609 км. Остальные магистрали либо реконструируются, или вообще строятся. Но это не помешало властям до полного ввода трасс в эксплуатацию сделать отдельные их участки платными.

К примеру, попробовали проехать по трассе M5/Е271 из Чернигова через Гомель в Минск. Согласно официальному сайту системы www.belltoll, платным является участок дороги протяженностью 45 км. Остальная трасса сейчас на реконструкции – повсюду песок, дорожная техника, ограничения при движении…

После пересечения границы с Беларусью попробовали купить бортовое устройство для оплаты проезда в пункте, любезно отмеченном на сайте – в поселке Новая Гута. К сожалению, указателей, где именно он находится, нигде не было. Сотрудники нескольких АЗС, которые пришлось посетить, и слыхом не слышали о пунктах продажи и оформления устройств. Едем на Минск. По информации сайта BelToll, следующий пункт должен быть в населенном пункте Теплухи. Но опять неудача – он не работает. Следовательно, договор на проезд не оформлен, прибор отсутствует, деньги в счет оплаты не внесены. То есть, мы становимся нарушителями, а за это нас ожидает штраф в 100 евро.

К сожалению, по всей дороге из Гомеля до Минска мы так и не увидели указателей, где нужно заплатить за проезд. Но зато встретились с транспортной инспекцией.

Как рассказал начальник ГУ «Транспортная инспекция» Леонид Лемеш, на белорусских дорогах сейчас «несут службу» 16 специально оборудованных транспортных средств, переданных австрийским инвестором (компанией Kapsch TrafficCom AG). «Устройства авто способны выявлять нарушения, затем предпринимаются меры принуждения вплоть до остановки и блокирования колеса автомобиля», - пояснил он.

Сотрудники инспекции контролируют въезд и выезд автомобилей на 15 пограничных станциях. Нарушения регистрирует и сама система BelToll - часть из установленных на дорогах 56 станций-порталов являются контрольными.

По словам Лемеша, сборы за проезд по платным дорогам обязаны вносить как белорусские субъекты хозяйствования, так и иностранцы. Требования к нарушителям одинаковы. «К тому, кто не внес в соответствующем объеме сбор, применятся плата в увеличенном размере», - констатировал Лемеш. Штрафу подвергается неполная оплата (к примеру, когда сумма вносится в недостаточном размере при неправильном декларировании числа осей автомобиля или при наличии бортового устройства с другого транспортного средства) и неоплата (нет бортового устройства, оно неисправно, нет средств на счету).

Суммы штрафов составляют для легковых автомобилей в зависимости от нарушения 50 и 100 евро, для грузовиков - 130 и 260 евро.

Как отметил Лемеш, сведения о нарушителях будут передаваться Транспортной инспекции для последующего их поиска и применения к ним санкций. С иностранных водителей штраф можно взыскать в любое время: через месяц, полгода - когда они снова приедут в Беларусь. Что касается водителей с белорусским гражданством, то информация о них будет занесена в центральную базу данных, и если они не оплатят штраф в течение 30 дней с того момента, как им было направлено письмо, автоматически будет начат административный процесс.

Кстати, в спецавто есть устройства для его оплаты банковской карточкой, которые не всегда встретишь в белорусских магазинах. Вам также могут выписать квитанцию для оплаты. Спецавтомобиль будет вас сопровождать, пока не погасите обязательства в любой подвернувшейся на трассе кассе. Если вы этого не сделаете, что автомобиль арестовывают и доставляют эвакуатором на штраф-площадку, а вас оставляют на дороге…

Итак, что нужно запомнить тем, кто едет в Беларусь:

иностранцу (кроме граждан Таможенного союза) надо купить специальный прибор, который стоит немало, если найдете пункт продажи, затем отстоять очередь, зарегистрировать его, внести на него деньги и только потом ехать дальше;

покупка прибора не гарантирует решение проблемы, некоторые оказываются неисправными;

если на приборе закончились деньги, платишь штраф, так что нужно хорошенько рассчитывать свой маршрут и контролировать сумму на балансе. В Беларуси это можно сделать через Интернет, работа которого в стране также большая проблема;

как только въехал на платную дорогу и не оплатил проезд - штраф;

если въехал на платную дорогу со съезда, где нет знака платная дорога - все равно штраф;

информация о нарушителях хранится в базе 2 года.

По заявлению властей Беларуси, платные дороги введены для повышения туристической привлекательности страны. Только вот как раз туристы и «теряют» немалые средства из-за непродуманной системы оплаты проезда. В Польше, Чехии, да и самой Австрии, откуда родом BelToll, есть возможность купить наклейки на лобовое стекло (виньетки), в Испании на каждом углу кассы для оплаты наличными и т.д. Законопослушные путешественники согласны оплачивать проезд, но только в этом случае должна быть предоставлена полная информация как это сделать и где. В Беларуси же заведомо создается ситуация, когда иностранный путешественник при въезде в страну становится потенциальным нарушителем.

Очень бы хотелось, чтобы украинская власть при переходе к оплате проезда дорогами страны учла все перечисленные недостатки белорусской практики.

Павел Шаройко (УНИАН)