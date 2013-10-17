Создание акционерного общества на базе «Укрзализныци» повысит эффективность работы

Создание акционерного общества на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») в рамках реализации Концепции и Государственной целевой программы реформирования железнодорожного транспорта на 2010-2015 годы, а также в соответствии с Законом Украины "Об особенностях создания публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования" повысит эффективность ее работы. Такое мнение высказали чиновники Мининфраструктуры в ходе Украинского форума транспортной инфраструктуры, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Демидович отметил, что реформирование железнодорожной отрасли позволит создать эффективное и конкурентоспособное государственное акционерное общество. «Концепция реформирования предусматривает вывод в конкурентный сегмент оперирования вагонным парком, сегмент сервисных услуг и непрофильных активов, организации отдельных пассажирских компаний, таких как: компания дальних перевозок, пригородные пассажирские компании, компания скоростного движения. Эти процессы должны происходить одновременно с повышением эффективности операционной деятельности отрасли», - цитирует пресс-служба Демидовича.

Первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виталий Жураковский, также присутствовавший на форуме, отметил, что принятие постановления Кабинета министров Украины «О создании публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» позволит преодолеть несоответствие организационной структуры железнодорожного транспорта условиям развития рыночной экономики государства и требованиям законодательства Европейского Союза.

Начальник главного управления реформирования и корпоративного развития «Укрзализныци» Андрей Буковский, сообщил, что «Укрзализныця» готова к либерализации своей деятельности и сотрудничеству с частным капиталом.

«Этот процесс предполагает несколько этапов. Как известно, принят закон « Об особенностях создания публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования», готовится и обсуждается на всех уровнях новая редакция закона о железнодорожном транспорте», - приводятся в сообщении пресс-службы слова Буковского.

Координатор внедрения реформ Координационного центра при Президенте Украины Александр Кава в своем выступлении в ходе форума заявил, что «Укрзализныця» не может более оставаться донором отдельных отраслей экономики, повышение эффективности ее операционной деятельности неизбежно связано с процессом реформирования.

«Если раньше «Укрзализныця» могла дотировать и пассажирские перевозки, и отдельные отрасли экономики, то сейчас уже сложилась ситуация, когда отрасль сама нуждается в значительных инвестициях и капиталовложениях как со стороны государства, так и частного инвестора. Повысить эффективность деятельности «Укрзализныци» для привлечения капитала в развитие отрасли - это одна из основных целей, которая будет достигнута в ходе реформирования», - цитирует пресс-служба «Укрзализныци» Каву.

Как сообщал УНИАН, создание публичного акционерного общества «Украинские железные дороги» на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» должно быть завершено до конца 2015 года, согласно принятому в 2010 году президентскому плану реформ. На сегодняшний день «Укрзализныця» ожидает принятия постановления Кабмина «О создании публичного акционерного общества «Украинская железная дорога», после чего будет проведена в установленном порядке регистрация публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования, 100 % акций которого будет принадлежать государству, будет проведена инвентаризация имущества предприятий железнодорожного транспорта общего пользования.