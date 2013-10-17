"Почта России" будет продавать ж/д билеты в 23 тыс. отделениях

"Почта России" в 2014 году планирует увеличить число отделений, где продаются железнодорожные билеты, до 23 тысяч с 18,6 тысячи, сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе предприятия.

Проект по продаже железнодорожных билетов в почтовых отделениях, имеющих доступ в интернет, стартовал в марте 2013 года, когда "Почта России" заключила федеральный договор с ООО "Универсальная финансовая система" (партнер "Федеральной пассажирской компании", "дочки" РЖД ).

"В настоящее время реализация железнодорожных билетов осуществляется в 18,567 тысячи отделений в 80 Управлениях федеральной почтовой связи, то есть во всех региональных филиалах предприятия. Планируется, что в 2014 году услуга будет оказываться во всех отделениях, имеющих on-line выход в интернет (около 23 тысяч)", - сказал представитель "Почты России".

В целом сеть "Почты России" насчитывает около 42 тысяч отделений.