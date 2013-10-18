Квартальная прибыль Google упала ниже 3 млрд долл.

Выручка корпорации Google в третьем квартале 2013 года составила 14,89 миллиарда долларов. Это на 12 процентов больше выручки, полученной поисковиком за аналогичный период 2012 года, сообщает Лента.ru со ссылкой на пресс-релиз компании.

Чистая прибыль компании в третьем квартале составила 2,97 миллиарда долларов. Таким образом, в среднем за месяц Google стал зарабатывать меньше миллиарда долларов (в первом и втором кварталах 2013 года этот показатель составлял 3,35 и 3,23 миллиарда долларов соответственно). В третьем квартале 2012 года компания получила чистую прибыль в размере 2,18 миллиарда.

Выручка Google в третьем квартале превысила ожидания рынка, пишет Reuters. По данным агентства, эксперты прогнозировали выручку в размере 14,79 миллиарда. Прогноз на выручку без учета средств, разделенных с партнерами, был 11,64 миллиарда долларов, в то время как она составила 11,92 миллиарда, пишет Bloomberg. Reuters также отмечает, что на рост выручки не повлияли операционные убытки компании Motorola, принадлежащей корпорации. В этом квартале они составили 248 миллионов долларов (за аналогичный период 2012 года — 192 миллиона).

Рынок позитивно отреагировал на публикацию отчета — акции Google выросли более чем на 7 процентов после закрытия торгов (отчет был опубликован после закрытия основной сессии на биржах).