Финансовый директор Verizon Communications Фран Шаммо заявил, что iPhone 5C "не оправдал ожиданий" и продажи оказались хуже прогнозов, а вот iPhone 5S пользовался отличным спросом, и его запасы практически исчерпаны, пишут "Вести.ru".

Шаммо предположил, что и у других операторов ситуация выглядит примерно так же: "Запасы iPhone 5C велики. Если вы пообщаетесь с представителями любого из мобильных операторов, они, скорее всего, скажут вам то же самое".

Напомним, что Apple собирается резко сократить объемы заказов на производство смартфонов iPhone 5C, о чем сообщил портал MarketWatch со ссылкой на анонимные источники в среде азиатских сборщиков смартфонов Эксперты отмечают, что 5C не может быть отнесен к по-настоящему бюджетной категории смартфонов, а до премиальных аппаратов смартфон не дотягивает, особенно учитывая тот факт, что у Apple есть флагман в лице 5S. В итоге iPhone 5C просто не может найти своей аудитории.

Для Verizon Wireless проблемой стал не только слабый спрос на 5C, но и популярность 5S. Компания закупила слишком много дешевых iPhone и слишком мало топовых. В результате на всех iPhone 5S не хватило, что ударило по прибыли оператора, так как ему не удалось удовлетворить нужды всех клиентов и оправдать прогноз по количеству новых подключений.

На смартфоны Apple приходится 51% всех подключений новых устройств, зафиксированных Verizon. "Чего мы не знаем, так это количества потенциальных покупателей, которые решили не приходить к нам, так как знали, что iPhone 5S на них не хватит", - сетует Фран Шаммо.

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