Польский перевозчик открыл железнодорожное сообщение с Китаем

Варшава . Крупнейший в Польше железнодорожный грузовой перевозчик компания PKP Cargo c начала октября текущего года запустила со своими партнерами железнодорожное сообщение с китайским Сучжоу.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, первый состав с грузом из 43 контейнеров из Китая прибыл в столицу Польши Варшаву на этой неделе.

"Организатором перевозки в группе PKP CARGO Logistics является фирма Cargosped, ответственная за интермодальные перевозки", - отметила пресс-служба.

Партнерами польской компании, которые организовывают транспорт вне Польши являются Far East Land Bridge и Russian Railways Logistics.

"Наши партнеры в будущем году хотят увеличить частоту курсирования поезда даже до нескольких раз в неделю", - отметил глава Cargosped Даниэль Ричек.

Пресс-секретарь PKP Cargo Мариуш Пшибильский сказал УНИАН, что железнодорожное сообщение обходится клиентам на около 30-40% дороже, чем поставки морским путем, но занимает намного меньше времени, что может быть важно для ряда клиентов.

"Если к примеру при производстве не хватает комплектующих и приходится его останавливать, то поставки железной дорогой могут быть самым лучшим решением, поскольку необходимые товары могут быть доставлены в течение около двух недель вместо 35-40 дней морским путем", - сказал он.

Собеседник агентства не уточнил, сколько стоит поставка одного контейнера на запущенном с участием польской компании поезде, заметив, что это зависит от очень многих факторов.

По неофициальным данным, поставка одного контейнера морским путем с Китая стоит от 1 до 1,5 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года железнодорожное сообщение между китайским Ченду (Chengdu) и расположенным возле польской столицы городом Лодзь организовала фирма Hatrans.

Справка УНИАН. PKP Cargo является вторым крупнейшим железнодорожным грузоперевозчиком в Европе и крупнейшим в Польше с рыночной долей традиционно превышающей 50%.

За первые шесть месяцев текущего года PKP Cargo, которая должна дебютировать на Варшавской фондовой бирже в этом месяце, cократила чистую прибыль на 44% - до 25 млн долл.