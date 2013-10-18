«Укрзализныця» с начала года перевезла 14 млн тонн зерновых

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с января по состоянию на 18 октября перевезла 13,9 млн тонн зерновых культур, задействовав при этом 216,9 тыс. вагонов, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, железные дороги Украины перевезли 12,5 млн тонн зерновых нового урожая на экспорт, а 1,4 млн тонн - на внутренние рынки. Ежесуточная норма перевозки зерновых в среднем составила 48 тыс. тонн зерна (748 зерновозов).

По данным пресс-службы, в июле и августе 2013 года, после сбора нового урожая ранних зерновых, наметилась тенденция роста объемов перевозок зерна по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,9% и 5,9% соответственно.

Кроме этого, в сентябре текущего года «Укрзализныця» перевезла 1,9 млн тонн зерна, задействовав при этом 8,8 тыс. вагонов-зерновозов.

При этом пресс-служба отмечает, что за 9 месяцев этого года среднесуточная нагрузка зерновозов сократилась на 22% - до 787 вагонов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в сентябре 2013 года ежесуточно задействовала 10 тыс. 892 зерновоза для погрузки нового урожая, что на 23,5% (на 2 тыс. 072 вагона) больше, чем за аналогичный период 2012 года.