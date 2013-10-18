Домен .УКР определился с оператором

На заседании Координационного совета Украинского сетевого информационного центра (УСИЦ) 17 октября оператором домена .УКР избрана компания «Технический центр Интернет».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госинформнауки со ссылкой на председателя агентства Владимира Семиноженко.

По его данным, заявки на техническое обслуживание реестра домена .УКР подали две компании: «Хостмастер», в настоящее время осуществляющая администрирование домена .UA, и «Технический центр Интернет», который более двух лет активно сотрудничает с администратором домена .УКР и в составе Технической группы УСИЦ обеспечивал процесс делегирования домена .УКР.

По результатам анализа на соответствие установленным требованиям поданных заявлений от претендентов по предоставлению администратора домена координационный совет определил оператором реестра домена .УКР «Технический центр Интернет».

«Следующим шагом станет заключение договора между администратором и оператором», - сообщил Семиноженко.

Согласно требованиям, установленным для оператора реестра домена .УКР, он обязан обеспечить разработку, внедрение и бесперебойное обслуживание системы регистраций доменных имен в домене. УКР.

Как сообщал УНИАН, национальный кириллический домен верхнего уровня .УКР был делегирован Украине 28 февраля 2013 года Международной корпорацией ICANN, которая занимается распределением новых доменных имен. Украина стала четвертой страной мира, которая создала свой кириллический домен в Интернете, - после РФ, Сербии и Казахстана. В целом национальные домены имеют приблизительно тридцать стран мира.

На данное время продолжается второй этап приоритетной регистрации. На сегодняшний день в реестр внесено уже 56 доменных имен в домене .УКР, еще около 30 заявлений органов власти находятся на этапе рассмотрения администратором домену.

Справка УНИАН. Специализированное предприятие УСИЦ на принципах паритета объединяет представителей государственных органов исполнительной и законодательной власти, а также представителей рынка, общественных организаций и бизнес-ассоциаций. Одна из основных задач УСИЦ – реорганизация системы доменных имен в Украине. УСИЦ создан в 2001 году.

«Технический Центр Интернет» был создан в 2011 году регистраторами доменных имен «ДиМедиа» и «Центр интернет-имен Украины». Предприятие ТЦИ создано с целью осуществления технической поддержки доменов верхнего уровня (TLD). Основной задачей ТЦИ являлось создание комплекса поддержки Реестра и системы регистрации доменных имен регистраторами, а также соискание полномочий технического администратора (роли tech-c) после завершения процесса делегирования Украине домена .УКР.