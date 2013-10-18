Потенциал железных дорог на погрузку зерна вдвое больше нынешних показателей

Железные дороги Украины на сегодняшний день имеют технические возможности, которые позволяют перевозить ежесуточно 1300 вагонов зерна - вдвое больше, нынешних показателей, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Потенциал железных дорог Украины на погрузку зерна - 1300 вагонов в сутки, что почти вдвое больше нынешних показателей - 748 вагонов в сутки. Однако достичь таких объемов нагрузки возможно при условии дисциплины всех участников логистики доставки зерновых, которая будет включать эффективное использование парка и соблюдение технологических норм операций погрузки/выгрузки», - сказано в сообщении.

Для выполнения задач, поставленных правительством Украины, о перевозке зерновых нового урожая, «Укрзализныця» постоянно проводит работу, направленную на полное обеспечение потребностей грузоотправителей и зернотрейдеров на перевозку зерновых в 2013 году. В частности, усилия железнодорожников направлены на эффективное использование парка вагонов, улучшение обращения зерновозов за счет сокращения их простоя под погрузочно-разгрузочными операциями и в движении, формирование технических маршрутов, улучшение ритмичности работы по погрузке в выходные и праздничные дни, увеличение количества проведенных ремонтов, поиска дополнительных локомотивов.

«Для оперативного решения всех вопросов, связанных с перевозками железнодорожным транспортом зерновых нового урожая в «Укрзализныце» еженедельно проводят совещания с представителями Минагрополитики, Украинской зерновой ассоциации, зернотрейдерами, владельцами зерновых складов и припортовых элеваторов для решения текущих вопросов, связанных с зерновыми перевозками», - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с января по состоянию на 18 октября этого года перевезла 13,9 млн тонн зерновых культур, задействовав при этом 216,9 тыс. вагонов. В частности, железные дороги Украины перевезли 12,5 млн тонн зерновых нового урожая на экспорт, а 1,4 млн тонн - на внутренние рынки. Ежесуточная норма перевозки зерновых в среднем составила 48 тыс. тонн зерна (748 зерновозов).