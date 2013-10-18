Вилкул открыл в Харькове Центр управления воздушным движением

В международном аэропорту «Харьков» открыт один из самых современных в Восточной Европе Центр управления воздушным движением.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия принял участие вице-премьер-министр Александр Вилкул.

«Правительство ведет системную работу по подписания Соглашению с Евросоюзом об «Открытом небе» и формированию общего авиационного пространства с ЕС. В рамках этого особое внимание уделяется повышению безопасности полетов. Сегодня мы открыли один из самых современных не только в Украине, но и во всей Восточной Европе новый Центр управления воздушным движением (государственного предприятия «Украэрорух») в аэропорту «Харьков». В состав центра входит уникальная аэродромная диспетчерская вышка (АДВ) и аэродромный диспетчерский центр (АДЦ). Кроме повышения безопасности, центр управления может увеличить пропускную способность аэропорта за счет появления у диспетчеров новых возможностей для ускорения движения воздушных судов по аэродрому. Это уже четвертый современный Центр управления воздушным движением в Украине (после Днепропетровска, Симферополя, Донецка)», - сказал Вилкул.

Он отметил, что «Открытое небо» позволит привлечь максимальное количество авиакомпаний к работе на рынке как внутренних, так и внешних перевозок Украины, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и снижению цен на авиабилеты, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

«Создание новых возможностей в аэропорту является важной составляющей развития Харькова как современного европейского города. Это расширит его туристические возможности и усилит связи с аэропортами Украины и других стран», - сказал вице-премьер.

В настоящее время в городе с использованием механизма государственно-частного партнерства строится новая мультифункциональная арена в рамках подготовки к Евробаскету – 2015, а также универсальный спортивный тренировочный комплекс, на базе которого будет создана детско-юношеская спортивная школа. Это позволит проводить в Харькове праздники спорта международного уровня, масштабные культурно-массовые мероприятия.

В состав Центра управления входит уникальная аэродромно-диспетчерская вышка и аэродромно-диспетчерский центр. Высота новой вышки в аэропорту «Харьков» – 45 метров. Она является второй по этому параметру в Украине (после Донецкой – 51 м). Новый Центр управления воздушным движением будет способствовать повышению безопасности полетов и увеличению пропускной способности аэропорта за счет появления у диспетчеров новых возможностей для ускорения движения воздушных судов по аэродрому.

*** За последние 4 года в Украине построены три аэродромных диспетчерских вышки – в Симферополе (2010 г.) и Донецке (2012 г.), Харькове (2013 г.). На завершающем этапе – строительство вышки в аэропорту «Киев» (Жуляны), а также реконструкция вышки и строительство Центра управления воздушным движением во Львове. А также введено в эксплуатацию 5 современных аэродромных радиолокаторов в Борисполе, Львове, Симферополе, Одессе и Днепропетровске, модернизованы 4 автоматизированные системы управления воздушным движением – в Борисполе, Донецке, Харькове и Львове. По информации Украэроруха до 2017 года планируется строительство новых аэродромно-диспетчерских вышек в аэропортах «Днепропетровск», «Борисполь» (Киев) и «Одесса».

Также среди аэронавигационных объектов, построенных на протяжении последних лет в Украине, – мобильные вышки во Львове и Харькове, 4 метеорадиолокатора нового поколения в Харькове, Львове, Донецке и Симферополе - для эффективным круглосуточным наблюдением за погодными явлениями в воздушном пространстве. Для повышения квалификации диспетчеров в сертификационном центре Украэроруха установлен трехмерный диспетчерский тренажер «3D - Tower».

Продолжается сотрудничество с ЕБРР и ЕИБ в совместном проекте модернизации аэронавигационной системы Украины (стоимость - более 100 млн. евро). Благодаря принятым Правительством мерам по развитию авиационной отрасли в сентябре Украина получила первую категорию безопасности Федеральной авиационной администрации США (FAA). Отныне украинские авиаперевозчики смогут расширить географию полетов в США. К тому же благодаря первой категории упрощается и получение права на полеты в Канаду, Австралию и Японию. Также результатом системной работы является то, что в этом году на 6% вырос пассажиропоток через украинские аэропорты.