С 24 октября в Беларуси ужесточается ответственность за нарушение Правил дорожного движения.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«С 24 октября вступает в силу закон № 60-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам усиления мер ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В новом законе ужесточена административная ответственность за управление в состоянии опьянения (это отягчающее обстоятельство)», - говорится в сообщении.

В частности, документом существенно увеличены суммы штрафов за «управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ» (ч. 1 ст. 18.16 КоАП Беларуси): с 15-35 базовых величин до 50-100 (одна базовая величина – 130 тыс белорусских рублей (14,2 долл.).

К более суровому наказанию будут также привлечены пьяные водители, по чьей вине в ДТП пострадали люди. Вносятся изменения в ст. 317 УК Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств). Нетрезвый водитель, по вине которого причинено тяжкое телесное повреждение или погиб человек, может получить от шести месяцев до семи лет лишения свободы (ч. 4 ст. 317 УК Беларуси). За гибель двух и более человек в ДТП по вине пьяного водителя предусмотрено от четырех до десяти лет лишения свободы (ч. 4 ст. 317 УК Беларуси). При этом никаких альтернативных вариантов наказания за такие преступления кодекс не предусматривает.

Среди наиболее резонансных нововведений данного закона значится норма о конфискации автомобилей: закон позволит конфисковать транспортные средства автомобилистов, которые задержаны за управление транспортным средством в нетрезвом виде повторно в течение года (имеется в виду только конфискация в рамках уголовного законодательства). Более того, конфискации также подлежат автомобили, не принадлежащие самому пьяному водителю. Исключение сделано для случаев угона.

Действие закона после его вступления в силу будет распространяться не только на белорусских, но и на иностранных граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Система платных дорог в Беларуси: новая форма рэкета