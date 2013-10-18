«МТС Украина» отказали в продлении одной из лицензий

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), отказала компании «МТС Украина» в продлении срока лицензии на строительство и обслуживание сетей мобильной связи в Украине. Об этом говорится в решении НКРСИ №667 от 15.10.2013 г., которым располагает УНИАН.

Согласно данному решению НКРСИ, компании отказано в продлении срока действия лицензии на строительство и техническое обслуживание сетей связи с подвижными объектами и предоставление услуг по их использованию на территории Украины в стандартах NMT-450, Нордик стандарт, GSM-900, PSN, DCS-1800. Лицензия была выдана компании 29.12.2004 г., 12.07.2010 г. данная лицензия была переоформлена - продлен ее срок действия до 03.12.2013 г.

Формальной причиной отказа в продлении лицензии является невыполнение условий п.1 статьи 49-й Закона Украины «О телекоммуникациях», согласно которого «в случае, если субъект ведения хозяйства намеревается осуществлять отмеченный в лицензии вид деятельности в сфере телекоммуникаций после окончание срока ее действия, он должен не позже, чем за четыре месяца до окончания срока действия лицензии», обратиться в НКРСИ с заявлением о продлении срока ее действия. В то же время, по данным НКРСИ, заявление «МТС Украина» поступило в комиссию 10.10.2013 г., т.е. менее чем за два месяца до окончания срока действия лицензии.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 16 июня 2004 г. №773 о размере платы за выдачу лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций, стоимость лицензии на предоставление услуг подвижной (мобильной) телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи составляет (на всю территорию Украины) 9,18 млн грн, продление срока действия лицензии – 30% от этой суммы (платы за выдачу соответствующей лицензии).

Справка УНИАН. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, Россия), обслуживает 21,6 млн абонентов в сети стандартов GSM-900 и DCS-1800. Доход «МТС Украина» за 2012 год составил 9,677 млрд грн, что на 6% больше, чем в 2011 году. Чистая прибыль «МТС Украина» в 2012 году выросла на 72% - до 1,983 млрд грн.

НКРСИ - коллегиальный орган государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.