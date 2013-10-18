Убыток Донецкой железной дороги от пассажироперевозок составил более 677 млн грн

Убыток Донецкой железной дороги (ДЖД) от пассажироперевозок в январе-сентябре 2013 составил более 677 млн грн, в частности, 262 млн грн от перевозок в дальнем сообщении и 415,2 млн грн - в пригородном, сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД.

«С каждой вложенной гривни в дальнем сообщении возвращается только 62,8 копейки, а в пригородном - 6,38 копейки», - сказано в сообщении.

ДЖД в январе-сентябре 2013 года перевезла более 44 млн пассажиров, из которых около 8 млн человек - в дальнем сообщении и 36,1 млн - в пригородном.

Среди причин убыточности пассажироперевозок ДЖД называет низкие социально-ориентированные тарифы, высокую степень износа подвижного состава и постоянно растущие цены на энергоносители, запасные части.

«При этом Донецкая железная дорога продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, ремонтировать вокзалы, выплачивать кредиты, перевозить пассажиров по заниженным социально ориентированным тарифам», - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ДЖД в летний период этого года увеличила убытки от пассажирских перевозок на 27,5% - до 65 млн грн с 51 млн грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, «Укрзализныця» в первом полугодии понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. В январе-августе «Укрзализныця» увеличила убытки от пассажирских перевозок на 1,4% - до 3,9 млрд грн

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализниця»). Донецкая магистраль проходит по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).