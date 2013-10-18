«Укравтодор» планирует отдать участок дороги Киев-Чоп на содержание частной компании

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует отдать дорожный участок Киев-Чоп (Львовская область, 187 км) на содержание частной компании, сообщила глава департамента международного сотрудничества «Укравтодора» Терезия Бабич.

Укравтодор» не будет вмешиваться в то, как частная компания будет содержать эту дорогу. Таким образом, у компании-подрядчика будет полная свобода действий - в его праве выбирать материалы для содержания дороги, использовать новые подходы", - сказала Бабич на Украинском форуме транспортной инфраструктуры. «Укравтодор» будет только контролировать качество выполненных работ, которое будет оцениваться по нескольким критериям, а именно: прочность покрытия, частота уборки от снега, разметка», - добавила она.

По словам Бабич, идеология подхода к реализации первого проекта автомагистрали Киев-Чоп следующая: контракт будет заключен на 7 лет вместо 1 года. Для частной компании цена будет фиксированная, что благоприятно повлияет на уверенность компании в том, что у нее есть средства для выполнения всех работ.

При этом Бабич отметила, что оплату «Укравтодор» будет осуществлять на периодической основе в зависимости от того, насколько подрядчик вовремя выполняет свои обязательства. Если подрядчик будет не вовремя и некачественно выполнять свою работу - будет действовать система штрафных санкций. Таким образом, «Укравтодор» хочет мотивировать частную компанию к своевременному и качественному содержанию дороги.

На сегодняшний день «Укравтодор» разработал проект-стратегию, который предусматривает распространение данной практики на все дороги государственного значения, но его детализация будет только после того, как пройдет хотя бы один год эксплуатации первой дороги. «Если проект сработает, то мы намерены распространить такую практику на другие дороги», - подчеркнула Бабич.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины разрешил строительство трех автомагистралей на условиях концессии, что предполагает в последующем установление платы за проезд по ним. В частности, речь идет об автомагистралях: Львов - Краковец, Ульяновка - Николаев - Херсон - Красноперекопск - Симферополь, а также Новомосковск - Запорожье - Мелитополь - Джанкой - Симферополь.