«Авиалинии Харькова» открывают регулярный рейс из Борисполя на Гоа

Авиакомпания «Авиалинии Харькова» в сотрудничестве с туристическим оператором Pegas Touristik начинает прямые пассажироперевозки из международного аэропорта «Борисполь» на индийский курорт Гоа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе группы DCH, которая развивает «Авиалинии Харькова», рейсы открываются 20 октября.

Рейсы по маршруту Киев-Гоа-Киев будут выполняться на дальнемагистральном авиалайнере Boeing 767-300ER дважды в неделю: по воскресеньям/понедельникам и четвергам/пятницам. Продолжительность полета – 7 часов.

Boeing 767-300ER оборудован салонами бизнес- и эконом-класса.

Рейс Киев-Гоа-Киев стал первым дальнемагистральным рейсом в карте маршрутов «Авиалиний Харькова». В ближайшее время авиакомпания в сотрудничестве с туроператором Pegas Touristik планирует открыть еще целый ряд дальнемагистральных направлений, в том числе в Пунта Кану (Доминиканская Республика), Нха Транг (Вьетнам), Бангкок и Пхукет (Таиланд). В целом формирование крупнейшей в Украине дальнемагистральной сети авиамаршрутов входит в перечень приоритетов стратегии развития авиакомпании.

Справка УНИАН. Компания «Авиалинии Харькова» создана в 1998 году, прекратила выполнение авиарейсов в 2001-м. Летом 2012 года вошла в состав группы DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского, руководство которой приняло решение развивать «Авиалинии Харькова» с целью увеличения пассажиропотока в международном аэропорту «Харьков».

В настоящее время компания осуществляет чартерные перевозки по основным курортным направлениям, в перспективе рассматривается вопрос организации регулярных пассажирских авиаперевозок. Парк воздушных судов «Авиалиний Харькова» представлен самолетами B767-300ER и В737-800NG. Флот авиакомпании будет расширяться в соответствии с утвержденным графиком развития сети маршрутов.