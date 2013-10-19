Киберпреступники со всего мира предпочитают "прятаться" в Индонезии

Индонезия лидирует среди стран, из которых, если судить по IP-адресам, совершается наибольшее количество кибератак, сообщает ИТАР-ТАСС.

Такие данные следуют из отчета, опубликованного американской компанией Akamai Technologies, являющейся крупным поставщиком для мировых производителей программного обеспечения. Проанализировав интернет-трафик и характер кибератак за первый и второй квартал этого года, специалисты пришли к выводу, что 38% всех "виртуальных нападений" совершается с использованием IP-адресов пользователей из Индонезии. Второе место в этом списке у Китая - 33%. Тройку антилидеров замыкают Соединенные Штаты Америки, на долю которых приходится 8,3% от всех кибератак. Доля российского трафика на этом рынке виртуальных войн ничтожна - 2,7% (седьмое место).

Как отмечают специалисты, количество кибератак с индонезийских IP-адресов во втором квартале этого года выросло почти в два раза по сравнению с первым кварталом. Однако это вовсе не означает, что в этой стране случился настоящий всплеск кибермошенничества. "Хакеры всегда пытаются найти такие развивающиеся страны, где развитие систем безопасности не поспевает за увеличением количества пользователей. К примеру, русский хакер может проводить атаку на сервер в Китае, используя чужой адрес из Индонезии", - отмечают в Akamai Technologies. По оценке программистов компании, Индонезия - страна с четвертым по количеству населением в мире и быстрорастущей экономикой - идеально подходит для маскировки киберпреступников из самых различных уголков планеты.