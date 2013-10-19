В Севастополе из-за шторма судам запретили выходить в море
15:26, 19 октября 2013Транспорт/Связь
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В Севастополе из-за шторма судам и паромам запретили выходить в море.
Как сообщает ТСН со ссылкой на крымских спасателей, пик ненастья, которое будет бушевать в течение, приходится на южный берег полуострова.
Кроме того, как сообщил диспетчер Керченской паромной переправы, в случае дальнейшего усиления ветра в Керченском проливе возможно прекращение паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем России.
Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время синоптики обещают сухую погоду, лишь ночью небольшой дождь со снегом.
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