Укртрансинспекция за 9 месяцев выдала 542 тыс. разрешений на международные перевозки

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) в период с 1 января по 30 сентября 2013 года оформила и выдала 541,766 тыс. бланков грузовых и пассажирских разрешений на международные перевозки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, за 9 месяцев т.г. было выдано 532,326 тыс. разрешений на грузовые международные перевозки. Кроме того, перевозчики также получили 6,724 тыс. разрешений на нерегулярные перевозки пассажиров и 2,716 тыс. разрешений на регулярные перевозки пассажиров.

Как сообщал УНИАН, Укртрансинспекция в период с 1 января по 30 июня текущего года оформила и выдала около 350 тыс. бланков грузовых и более 3,5 тыс. бланков пассажирских разрешений на международные перевозки.

Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана Указом Президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года. Укртрансинспекция занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.

С 1 сентября 2012 года функции по выдаче разрешительных документов для осуществления перевозки пассажиров и грузов в международном сообщении переданы от госпредприятия «Служба международных автомобильных перевозок» (СМАП) Укртрансинспекции.

В 2012 году украинские автоперевозчики с учетом разрешений, выданных Укртрансинспекцией и госпредприятием СМАП, получили 660 тыс. разрешений на международные автоперевозки.