Приднепровская железная дорога на станции Роковатая построила вокзал европейского уровня

Приднепровская железная дорога (ПЖД) на станции Роковатая в Кривом Роге построила вокзал европейского уровня, завершив весь комплекс ремонтных работ 18 октября текущего года, сообщила УНИАН пресс-служба ПЖД.

«В Кривом Роге на станции Роковатая торжественно открыли новый пассажирский вокзал европейского уровня», - сказано в сообщении.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, председатель Днепропетровской областной государственной администрации Дмитрий Колесников, мэр Кривого Рога Юрий Вилкул и начальник ПЖД Игорь Гладких.

«Современный пассажирский вокзал станции Роковатая - это северное лицо города. Такой масштабный проект, как новый вокзал и привокзальная площадь, удалось реализовать совместными усилиями железной дороги и городской власти», - цитирует пресс-служба Александра Вилкула.

Согласно сообщению, новый двухэтажный вокзал общей площадью 1642 кв. м рассчитан на 250 мест и имеет все условия для комфортного пребывания пассажиров с особыми потребностями. На первом этаже вокзала разместились объединенный пассажирский зал и торгово-развлекательный комплекс, технические помещения, санузлы, камеры хранения, блок помещений для работников вокзала, лифты для обслуживания граждан с ограниченными физическими возможностями.

На втором этаже имеется зал ожидания с обслуживающим блоком (помещения дежурного по вокзалу, справочной, аппаратной), кассовый зал и комната отдыха кассиров.

Для пассажиров с детьми и инвалидов предусмотрены отдельные помещения. На этом же этаже находится платный зал ожидания и административные помещения. Выход на перрон осуществляется через вестибюль с турникетами.

По данным пресс-службы, железнодорожники реконструировали также станционный перрон, установили художественно-металлическое ограждение и фонари. Пассажирская платформа имеет современный вид и функциональность.

«Ориентировочная стоимость здания нового вокзала станции Роковатая составила около 28 млн грн», - сообщает пресс-служба.

По словам начальника ПЖД Гладких, новый вокзал строился не только быстро, но и надежно, чтобы жители региона, который выполняет до 60% грузоперевозок Приднепровской магистрали, чувствовали свою значимость и заботу о них.

«Мы построили новый вокзал к 140-летию Приднепровской железной дороги, 120-летию станции Роковатая и вложили в него часть своей души», - цитирует пресс-служба Гладких.

Как сообщал УНИАН, до 1 октября текущего года ПЖД завершит внутренние отделочные работы на вокзале станции Роковатая.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.