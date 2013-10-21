Донецкая железная дорога перечислила 2,2 млрд грн в бюджеты и целевые фонды

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-сентябре 2013 года перечислила 2,2 млрд грн в государственный и местный бюджеты, и целевые фонды, сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД.

В частности, перечислено: налога на добавленную стоимость - около 813 млн грн, налога на прибыль - около 94 млн грн, а также единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование - 885 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ДЖД, расчеты с бюджетами всех уровней проведены в полном объеме и в установленные сроки.

Как сообщал УНИАН, ДЖД в январе-августе текущего года перечислила 1,9 млрд грн в государственный и местный бюджеты, и целевые фонды.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»). Донецкая магистраль обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).