«Укрзализныця» назначила на время каникул дополнительные поезда Киев – Львов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») на время школьных каникул назначила дополнительные поезда сообщением Киев – Львов – Киев, а также включила дополнительные вагоны в ряд поездов для удовлетворения повышенного спроса на поездки в соответствующих направлениях, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в частности, поезд №191 отправится из Киева 26 октября в 8:15, а во Львов прибудет в 16:35. Поезд №192 отправится из Львова также 26 октября в 13:32, а в Киев прибудет в 21:39.

Сейчас на указанные поезда остаются в свободной продаже плацкартные, купейные места и места класса «люкс».

Таким образом, благодаря рациональному использованию имеющегося подвижного состава пассажиры получат для поездок в направлении Львова и обратно более 1400 дополнительных мест.

Кроме того, «Укрзализныця» включила дополнительные вагоны в ряд поездов. В частности, один вагон включен в состав поезда № 86/85 Львов - Симферополь (отправление из Львова - 27 октября и 2 ноября, из Симферополя - 28 октября и 3 ноября);

один вагон в состав поезда № 88/87 Ковель - Симферополь (отправление из Ковеля - 23 октября, из Симферополя - 24 октября); два вагона в состав поезда № 118/117 Черновцы - Киев (отправление из Черновцов - ежедневно с 1 по 10 ноября, из Киева - ежедневно с 2 по 11 ноября); два вагона в состав поезда № 608/607 сообщением Черновцы - Львов (отправление из Черновцов и Львова - 27 октября); три вагона в состав поезда № 98/97 Ковель - Киев (отправлением из Ковеля - 31 октября и 3 ноября, из Киева - 1 и 4 ноября);

один вагон в состав поезда № 92/91 Львов - Киев (отправление из Львова - 26, 31 октября и 2, 3, 7 ноября, из Киева - 27 октября и 1, 3, 4, 8 ноября).

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» постоянно осуществляет анализ спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и проводит работу по обеспечению этих перевозок, назначая дополнительные поезда и включая дополнительные вагоны в состав наиболее популярных поездов.

В январе-августе 2013 года железные дороги Украины перевезли 283,3 млн пассажиров, что соответствует показателю за аналогичный период 2012 года.