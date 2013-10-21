Louis Dreyfus и «Бруклин-Киев» будут развивать зерновой терминал в Одесском порту

Louis Dreyfus Commodities, дочернее предприятие одного их крупнейших в мире зернотрейдеров французской Louis Dreyfus, договорилось со стивидорной компанией «Бруклин-Киев» о создании совместного предприятия по развитию и управлению зерноперевалочным терминалом в Одессе, первая очередь которого должна быть введена в эксплуатацию 22 октября, сообщила пресс-служба Louis Dreyfus.

«Это ключевой шаг в нашей инвестиционной стратегии в регионе, и является отличным дополнением к нашим существующим логистическим активам», - цитирует пресс-служба генерального директора компании Louis Dreyfus Commodities в Европе и Черноморском регионе Жан-Марк Фуше.

В компании отметили, что трейдер планирует совершить первые перевалки зерновых грузов через Одесский терминал в ближайшие месяцы.

Ранее СМИ со ссылкой на генерального директора «Бруклин-Киев» сообщали, что Louis Dreyfus может стать акционером стивидорной компании.

Как сообщал УНИАН, зерноперевалочный терминал в Одесском порту, строительством которого совместно занимаются Администрация морских портов Украины, Одесский морской торговый порт и «Бруклин-Киев», после завершения строительства будет включать 33 емкости на 240 тыс. тонн единовременного хранения, причал длиной 254 м и глубиной у причальной стенки 13,5 м, что позволит обрабатывать суда класса «Panamax» грузоподъемностью 60 тыс. тонн. Проектная мощность комплекса позволит перерабатывать до 4 млн тонн зерна в год.

Справка УНИАН. Louis Dreyfus - международная французская компания. Главный офис находится в Женеве. Компания была основана в 1851 году и сейчас представлена в 50 странах мира.

Louis Dreyfus Commodities экспортирует и перерабатывает около 70 млн тонн зерна в год.

«Луи Дрейфус Украина ЛТД» - крупнейший экспортер украинского зерна среди иностранных компаний. В Украине компания работает с 1998 года и занимается аграрным бизнесом, экспортом зерновых и масличных культур.

Стивидорная компания «Бруклин-Киев» работает на рынке транспортных услуг с 1992 г. Предприятие является одним из ведущих предприятий транспортной отрасли Украины. Партнерами компании являются «Метинвест Холдинг», «Альфред С. Топфер», Sucden, «Компания «Mar Shipping» и другие. В 2012 году объемы перевалки зерна через терминалы компании составили 3,8 млн тонн.