«Визз Эйр» начнет выполнять рейсы из Донецка на Кипр

Авиакомпания «Визз Эйр» (WizzAir), крупнейшая лоукост-авиакомпания в Центральной и Восточной Европе, с 30 марта 2014 года начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Донецк - Ларнака (Кипр), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, новые прямые регулярные рейсы по маршруту Донецк – Ларнака будут выполняться два раза в неделю. В какие конкретно дни будут выполняться данные рейсы, не сообщается.

«Запуск нового рейса Донецк – Ларнака является важным событием как для недавно открывшейся базы нашей авиакомпании в Донецке, так и для развития «Визз Эйр Украина» в стране", - отметил генеральный директор "Визз Эйр Украина" Акош Буш.

Он также добавил, что авиакомпания продолжит развивать сети маршрутов из Донецка.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Визз Эйр Украина» 1 октября открыла новую базу в Донецке – вторую после Киева.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air – крупнейшего лоукост-авиаперевозчика в Центральной и Восточной Европе.

В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 2 самолета Airbus A320. Третий самолет авиакомпании «Визз Эйр Украина» - Airbus А320 - начал выполнять рейсы с начала летней навигации - 31 марта 2013 года.

«Визз Эйр Украина» эксплуатирует 4 воздушных судна Airbus A320 и выполняет рейсы из 4 украинских аэропортов по 27 направлениям в 11 стран.